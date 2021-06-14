Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıldönümü Isparta'da düzenlene törenle kutlandı. Kutlama programı Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ve çok sayıda Jandarma personelinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Ardından Albay Küyük ve beraberindeki Jandarma personeli Vali Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret ederek çiçek takdim etti. Konukları nezdinde tüm Jandarma Teşkilatı'nın gününü kutlayan Vali Seymenoğlu Jandarma'nın 182 yıllık geçmişiyle geleceğe güvenle baktığını belirterek "Jandarma'nın bu millet, devlet ve mukaddesat için hep hayırlı işler yaptığına şahidiz. Her şart altında büyük fedakarlıkla hizmet veriyorsunuz. Onun için bu tür kurumsallaşmış, geçmişten bugüne köklü gelenekleri olan, örf ve adeti olan, fedakarlığa alışmış olan teşkilatlarımıza sahip çıkmamız lazım. Bugünkü faaliyetler de bunu gösteriyor. Bu duygularla 182. yaş gününüzü canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Vali Seymenoğlu ardından Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nın vatandaşları bilgilendirmek için kurduğu stantları gezdi.

Kadın Destek (KADES), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Olay Yeri İnceleme, Jandarma Trafik ve Jandarma Köpek Timi stantlarında incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu ilgili personelden yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı, standı gezen çocuklarla da bir süre sohbet ederek Jandarma'nın faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Jandarma iz takip köpeği Tümce ve arama kurtarma köpeği Leo ile de ilgilenen Vali Seymenoğlu, personelden yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgiler aldı ardından Jandarma motorlu araçlarını inceledi. - ISPARTA