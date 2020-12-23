Son dakika... Isparta'da kaçak ve sahte içki operasyonları - Son Dakika

Isparta'da sahte ve kaçak içkiyle mücadele kapsamında son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 9 kişiye adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir ayda 9 ayrı sahte ve kaçak içki operasyonu düzenlendi.
Operasyonlarda, 138 şişe kaçak/sahte alkollü içecek, 119 litre dökme kaçak/sahte alkollü içecek, 5 kaçak/sahte alkol yapımında kullanılan kit ve 2 bin 20 sahte alkollü içki bandrolü ele geçirildi.
Polis ekipleri operasyonlarda 9 kişiye adli işlem uyguladı.
Kaynak: AA
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