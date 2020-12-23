Son dakika... Isparta'da kaçak ve sahte içki operasyonları - Son Dakika

Operasyonlarda, 138 şişe kaçak/sahte alkollü içecek, 119 litre dökme kaçak/sahte alkollü içecek, 5 kaçak/sahte alkol yapımında kullanılan kit ve 2 bin 20 sahte alkollü içki bandrolü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir ayda 9 ayrı sahte ve kaçak içki operasyonu düzenlendi.

Isparta 'da sahte ve kaçak içkiyle mücadele kapsamında son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 9 kişiye adli işlem uygulandı.

Dünya Sağlık Örgütü sürü bağışıklığı için tarih verdi: 2021 yılının sonuna kadar oluşmayacak

Kaçak avcılar, kendilerini ihbar eden muhtarı kafası kesilip derisi yüzülmüş dağ keçisiyle tehdit etti

Yolcu kadını "Sana ev açarım" diye taciz eden şoförün savunması pes dedirtti: Cinsel bir amacım olmadı