Son dakika: Isparta'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Isparta'da polis tarafından bir iş yeri ve bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çok sayıda cep telefonu aksesuarı ve cep telefonu ele geçirildi.

Olay Isparta'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından aranan bir iş yeri ve bir araçtan 497 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı, 17 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçen malzemelere polis tarafından el konulurken konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA