Son dakika: Isparta'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Son dakika: Isparta'da kaçakçılık operasyonu

28.02.2022 11:03
Son dakika: Isparta'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika haberlerine göre Isparta'da polis tarafından bir iş yeri ve bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çok sayıda cep telefonu aksesuarı ve cep telefonu ele geçirildi.

Isparta'da polis tarafından bir iş yeri ve bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çok sayıda cep telefonu aksesuarı ve cep telefonu ele geçirildi.

Olay Isparta'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından aranan bir iş yeri ve bir araçtan 497 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı, 17 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçen malzemelere polis tarafından el konulurken konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

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Kaçakçılık, Isparta, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Isparta'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Isparta'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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