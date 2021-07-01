Son dakika! Isparta'da öldürülen Gamze Esgicioğlu cinayeti duruşması ertelendi - Son Dakika

Isparta'da 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu'nun evinde bıçaklanmış olarak ölü bulunmasıyla ilgili iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Esgicioğlu'nun yakınları, tarafların avukatları ve tutuksuz sanık M.G. salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Hasan B. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti, başkanın görev değişikliği nedeniyle duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.

Gamze Esgicioğlu, 13 Ekim 2020'de evinde göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olaydan sonra gözaltına alınan Hasan B. tutuklanmış, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede Hasan B'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, delilleri gizlediği ileri sürülen komşusu M.G'nin ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.