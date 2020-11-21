Isparta'da pandeminin başında patlama yapan kolonya satışlarında düşüş yaşanıyor - Son Dakika

Isparta'da pandeminin başında patlama yapan kolonya satışlarında düşüş yaşanıyor

21.11.2020 14:13

Isparta'da pandeminin başında patlama yapan kolonya satışlarında düşüş yaşanıyor Kolonya satışısı Ramazan Aykut: "8 aylık süre belki de en çok satış yaptığım dönem oldu" Isparta'da pandeminin başladığı Mart ayında kolonya satışlarında yaşanan artış aradan geçen 8 aylık sürede normale döndü.

Isparta'da pandeminin başında patlama yapan kolonya satışlarında düşüş yaşanıyor

Kolonya satışısı Ramazan Aykut: "8 aylık süre belki de en çok satış yaptığım dönem oldu"

ISPARTA - Isparta'da pandeminin başladığı Mart ayında kolonya satışlarında yaşanan artış aradan geçen 8 aylık sürede normale döndü. Kolonya satıcısı Ramazan Aykut, 8 aylık sürenin en çok kolonya satışı yaptığı dönem olduğunu söyledi.

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan korona virüs(Kovid-19) salgını Türkiye'de de ilk olarak Mart ayında görülmeye başlandı. Pandemin başlamasıyla birlikte ilk aylarda kolonya satışlarında da büyük artış yaşandı. Isparta'da kolonya satışlarında pandeminin başladığı ilk aylarda yaşanan yoğunluk artık yerini sakinliğe bıraktı.

"Pandemi sürecine hazırlıksız yakalandık"

Kolonya satıcısı Ramazan Aykut, pandemi sürecine hazırlıksız yakalandıklarını ifade ederek, ilk başlarda vatandaşların panik olmasından dolayı aşırı bir taleple karşılaştıklarını belirtti. Aykut, "O yoğunluk 3 ay kadar devam etti, sonra zamanla azaldı. Şuanda vatandaşların kolonya bulamayacağım diye bir korkusu kalmadı. Alkol üretimi de normale döndüğü için satışlar ilk zamanlara göre azaldı. Eskiden limon kolonyasına çok talep vardı ancak şuanda diğer kokulu kolonyalara da dereceleri yüksek olduğundan dolayı ilgi var" dedi.

"8 aylık süre belki de en çok satış yaptığım dönem oldu

Korona virüs salgınının Türkiye'ye geldiği ilk zamanlarda kolonya stoklarının yaklaşık 25 gün yettiğini ifade eden Aykut, etil alkol üretiminde yaşanan sıkıntı nedeniyle bir süre üretim yapılamadığını söyledi. Daha sonra üretimin normale döndüğüne değinen Aykut, "8 aylık süre belki de en çok satış yaptığım dönem oldu" dedi.

"Vatandaşlarımız limon kolonyası diye takındı yapmasınlar"

En çok tercih edilen türün limon kolonyası olduğunu ifade eden Ramazan Aykut, "Kokulu kolonyalar da 80 derece. Vatandaşlarımız limon kolonyası diye takındı yapmasınlar. Kolonyanın en iyi dezenfekte aracı olduğunu düşünüyorum. Bunu bir kolonyacı olarak söylemiyorum. Ayrıca kolonya ortamın havasını ve kokuyu değiştiriyor. İnsana kendisini daha ferah hissettiriyor" diye konuştu.

"1 litreyi 2 ay kullanıyorduk, şimdi 25 günde bitiyor"

Kolonya almaya gelen Murtaza Aydemir de pandemi döneminde kolonya kullanımının arttığını kaydetti. Daha önce 1 litreyi 2 ay kadar kullanırken, salgın döneminde bu sürenin 25 güne kadar düştüğüne değinen Aydemir,"Kolonyayı daha hijyenik olması açısından fazlasıyla kullanıyoruz. Dezenfektan da kullanıyoruz ama kolonya tercihimiz daha fazla. Tercihim de limon ve paris geceleri kolonyası" diye konuştu.

Isparta'da pandeminin başında patlama yapan kolonya satışlarında düşüş yaşanıyor
Isparta'da pandeminin başında patlama yapan kolonya satışlarında düşüş yaşanıyor
Isparta'da pandeminin başında patlama yapan kolonya satışlarında düşüş yaşanıyor
Isparta'da pandeminin başında patlama yapan kolonya satışlarında düşüş yaşanıyor
Isparta'da pandeminin başında patlama yapan kolonya satışlarında düşüş yaşanıyor

Koronavirüs, Isparta, Ramazan, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da pandeminin başında patlama yapan kolonya satışlarında düşüş yaşanıyor - Son Dakika


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