Son dakika: Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobilde bulunan Ahmet Ocak ve Raşit Altay ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti

Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı

Karısını öldüren adam "Beni dövüyordu" dedi, oğlu ise iddiaları yalanladı: Ben annemin gözyaşlarıyla büyüdüm, kendini aklamaya çalışıyor