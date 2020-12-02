Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye para cezası verildi

02.12.2020 00:15

Isparta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye idari para cezası kesildi.

Isparta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00'den itibaren çeşitli noktalarda denetim yaptı.

Denetim sırasında durdurulan bir araçtaki sürücüye izin belgesi soruldu.

Paket servis çalışanı olduğunu iddia eden ve izin belgesi olmayan sürücüye idari para cezası uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye para cezası verildi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye para cezası verildi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye para cezası verildi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye para cezası verildi

Para Cezası, Isparta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye para cezası verildi - Son Dakika


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