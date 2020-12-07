Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 65 kişiye 204 bin 750 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyulduğu belirtildi.

Kısıtlama sürecinde güvenlik güçlerinin denetimlerine devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Kısıtlama kurallarını ihlal eden 65 kişiye toplam 204 bin 750 lira idari para cezası uygulandı." ifadesi kullanıldı.