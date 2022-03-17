Son dakika: Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı

17.03.2022 22:07
Son dakika: Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber... Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meyana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meyana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında Eğirdir sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun sağ tarafında beklemekte olan otomobil sürücüsü 77 yaşındaki Ali T. kavşaktan dönüş yapmak için yola çıktığı sırada Ramazan E. kontrolündeki tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ali T.'nin kullandığı otomobil ağır hasar alırken kazayı görenler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan otomobilde bulunan 77 yaşındaki Ali T. ve yanındaki 70 yaşındaki Ayşe T.'nin olay yerindeki ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Ali T.'nin hayati tehlikesinin olması sebebiyle Isparta'ya sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

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Otomobil, Eğirdir, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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