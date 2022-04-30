Isparta'da kontrolden çıkan araç önce ağaca sonra duvara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Isparta'da kontrolden çıkan araç önce ağaca sonra duvara çarptı: 2 yaralı

ISPARTA - Isparta'da aracın kontrolünü kaybeden sürücü önce ağaca sonra duvara çarptı. kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Isparta Karaağaç mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 PN 779 plakalı beyaz otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan sitenin duvarına çarparak büyük hasar aldı. Kazayı görenlerin ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araca sıkışan iki kardeş Emre Y. ve Demir Talha Y. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobillerinden çıkarıldı. Yaralıların kaza yerindeki ilk sağlık müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.