Son Dakika | Isparta'da trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
17.03.2021 18:15
Son dakika gündem haberi: Isparta'da iki gün önceki trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisi Muhammed Emin Okudan, yaşamını yitirdi.
Isparta'da iki gün önceki trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisi Muhammed Emin Okudan, yaşamını yitirdi.
Salim M. idaresindeki 07 ANF 520 plakalı otomobil ile Erbay B. yönetimindeki 07 LKL 27 plakalı minibüsün, Çünür Kavşağında 15 Mart'ta çarpışması sonucu sürücüler ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar arasındaki Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi, aynı fakültede öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Rifat Okudan'ın oğlu Muhammed Emin Okudan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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