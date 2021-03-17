Salim M. idaresindeki 07 ANF 520 plakalı otomobil ile Erbay B. yönetimindeki 07 LKL 27 plakalı minibüsün, Çünür Kavşağında 15 Mart'ta çarpışması sonucu sürücüler ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Isparta 'da iki gün önceki trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisi Muhammed Emin Okudan , yaşamını yitirdi.

Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti