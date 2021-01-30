Son Dakika | Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesi davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

Son Dakika | Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesi davasında gerekçeli karar açıklandı

30.01.2021 18:53
Son Dakika | Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesi davasında gerekçeli karar açıklandı, System.String[]

Son dakika haberler: Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada müebbet hapis cezasına çarptırılan Zafer Pehlivan hakkında hazırlanan gerekçeli karar açıklandı.

Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada müebbet hapis cezasına çarptırılan Zafer Pehlivan hakkında hazırlanan gerekçeli karar açıklandı.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Ağustos 2020'de sanık Zafer Pehlivan'a "kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararında, Pehlivan hakkında yasal şartlar oluşmadığından haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığı bildirildi.

Pehlivan'ın kastının yoğunluğuyla tüm yargılama sürecinde alınan savunmalarında bir pişmanlığının görülmemiş olması nedeniyle hakkında takdiri indirim nedenlerini düzenleyen uygulanmasına yer olmadığına yer verilen kararda, Pehlivan ile maktul arasında duygusal bir arkadaşlık bulunduğu konusunda herhangi bir tereddüt bulunmadığı ifade edildi.

Kararda, Pehlivan'ın "Bugün 00: 00'a kadar önce seni öldüreceğim, sonra kendimi öldüreceğim" şeklindeki sözlerin suçu oluşturacağının mahkemece kabul edildiğine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Sabit olan insan öldürme eyleminin, tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ve beden bakımından kendisini savunamayacak kişiyi öldürme, haksız tahrik ile Kadına Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekecektir. Kanunda yalnızca eşe karşı fiiller ağırlatıcı neden olarak öngörülüyor. Buna karşın gayri resmi birlikteliklerde meydana gelen öldürme fiilleri ağırlaştırıcı neden olarak kanunda yer almıyor. Maktulün Pehlivan ile duygusal arkadaşlığına son verip başka birisiyle duygusal arkadaşlık yaşaması sanık yönünden haksız tahrik kabul edilmeyeceği sonucuna ulaşıldı."

Ailenin avukatı Alev Öztürk, AA muhabirine, Zafer Pehlivan'ın, maktule saatlerce hem manevi hem de fiziki eziyet çektirdiğini söyledi.

Mahkemenin, maktulün şiddet sarmalından, fiziki ve manevi eziyetlerden çaresizce kurtulmaya çalışmasını, maktulü öldürme teşebbüslerinin, somut delillere rağmen görmezden geldiğini öne süren Öztürk, "Somut deliller ışığında olayların gelişimine bakıldığında sanığın şarta bağlı olmayan öldürme kastı ile Isparta'ya giderek maktulü öldürmek üzere plan kurduğu net olarak anlaşılmaktadır." dedi.

Öztürk, itiraz dilekçelerinde her şeyi detaylıca açıkladıklarını ve Yargıtay'ın kararını bekleyeceklerini dile getirdi.

- Olay

Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım 2019'da apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, mahkeme heyeti sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti.

Aile avukatının Pehlivan'ın cezasının "ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmesi" istemiyle yaptığı istinaf başvurusu reddedilmiş, aile red kararına itiraz ederek Yargıtay'a başvurmuştu.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Üniversite, Yargıtay, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesi davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika


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