Son dakika haberi: Isparta'da uyuşturucu ticaretine polis baskını kamerada - Son Dakika

Isparta'da uyuşturucu ticaretine polis baskını kamerada

Uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı

ISPARTA - Isparta'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir araca yaptığı uyuşturucu operasyonu, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Isparta Yedişehitler Mahallesi 2924 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik ekipleri tarafından bir süredir takip edilen bir şahıs otomobiliyle bir öğrenci yurdunun önünde durdu ve araç içinde uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada Narkotik polisleri tarafından baskına uğradı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıs otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan aracı bir süre kovaladı. Kaçan gri renkli otomobilin önü polis tarafından kesilerek durduruldu. Bunun üzerine otomobil sürücüsü araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri yaya olarak kaçan şahsı kısa sürede yakaladı. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı ve yakalanan şahıslar haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Olaya tanık olan bir vatandaş, "Odamda oturuyordum birden fren sesi geldi sesi duyunca cama çıktım baktım. 2 tane aracın bir aracın önünü kestiğini gördüm. Önü kesilen araçtan bir kişi inip sokağın diğer ucuna koştu başta kavga var sandım. Sonradan öğrendim ki uyuşturucu satıcılarıymış polisler derdest edip karakola götürdüler" dedi. Tanık olan bir başka vatandaş ise, "Çarşıdan işlerimi halledip kaldığım yere geldiğimde mahallede gördüm. Baktığımda aracın önü kesilmiş kolluk güçleri adamın birini götürüyorlardı akabinde araca binip ayrıldılar" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.