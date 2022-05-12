Yangında hayvanları telef olan aileye, yetiştiriciler destek verdi - Son Dakika

Isparta'da ağıllarında çıkan yangında yaklaşık 200 koyunu telef olan aileye, koyun keçi yetiştiricileri birliği üyeleri 100 küçükbaş hayvan desteğinde bulundu.

Yazısöğüt köyünde yaşayan Hasan ve Durkadın Yavuz çiftinin, ağıllarında 1 Nisan'da çıkan yangında 200 kadar küçükbaş hayvanı telef oldu.

Çiftin büyük üzüntü yaşaması ve maddi açıdan sıkıntıya girmesi üzerine Isparta Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri harekete geçti. Birlik üyeleri kendi aralarında yaklaşık 100 küçükbaş hayvanı toplayarak Yavuz çiftine verdi.

Yeni hayvanlarına kavuşan Hasan ve Durkadın Yavuz, sevinç yaşadı.

Birliği Başkanı Süleyman Yaşar Köroğlu, ellerinden geldiğince mağdur aileye destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Olaydan sonra birlik üyeleriyle irtibata geçerek yardımda bulunmak isteyenlerin koyun ve keçilerini alarak Yavuz ailesine teslim ettiklerini belirten Köroğlu, "Allah böyle bir olayı kimseye yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Hasan Yavuz da kendilerine destek olan yetiştiricilere teşekkür etti.

Çöpleri yaktıkları sırada çıkan ve ağıla sıçrayan yangına müdahale edemediklerini anlatan Yavuz, "Beş dakika içinde yandı bitti. Bir kıvılcımla hayvanlarım telef oldu. Hayvanlarım gözümün önünde cayır cayır yandı. Ağılda 250 hayvanım vardı, sadece 50'sini kurtarabildim. Yardım edenlerden Allah razı olsun." dedi.