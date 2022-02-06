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Son Dakika! Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili belediye başkanından yeni açıklama: Akşama her yere elektrik verilecek - Son Dakika

Son Dakika! Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili belediye başkanından yeni açıklama: Akşama her yere elektrik verilecek

06.02.2022 11:59
Son Dakika! Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili belediye başkanından yeni açıklama: Akşama her yere elektrik verilecek

Son dakika: Isparta'da 3 günden bu yana devam eden elektrik kesintisinin ardından 1 vatandaşın donarak hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bir kişinin donarak öldüğü iddiası doğru değil, akşama kadar her yere elektrik vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Isparta'da Perşembe günü başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık 55 saatten bu yana elektrik direklerinin onarılmaya çalışıldığı Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ikamet eden Ramazan Nazlı isimli vatandaşın donarak öldüğü iddia edilmişti. Söz konusu olayla ilgili Valiliğin ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den de açıklama geldi.

"İDDİA DOĞRU DEĞİL, AKŞAMA KADAR HER YERE ELEKTRİK VERECEĞİZ"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 1 vatandaşın donarak öldüğü iddialarının doğru olmadığını ve elektrik kesintisinin bu akşam saatlerinden itibaren giderileceğini söyledi.

"KAR TABAKALARI TELLERİ ÇÖKTÜRDÜ"

Elektrik kesintilerinin nedeni hakkında konuşan Başdeğirmen, "Elektrik tellerimize sürekli bakım yapılıyor. Bugüne kadar da böyle bir sıkıntı yaşamadık. Takdir edersiniz ki ciddi bir kar yağışı oldu. Gece soğuk oldu, dona döndü. Tellerin üzerinde yoğun bir tabaka yapıştı kaldı. Bu tabakalar aşağı doğru basarak demir direkleri büktü. Şehir merkezinde kablolar koptu. Şehre elektrik verildi ancak mahalle aralarında tel kopukluklarından dolayı bazı apartmanlara elektrik verilemedi. TEDAŞ Genel Müdürümüz de burada. Herkes mücadelesini veriyor. Bu sıkıntı bitiyor çok şükür" dedi.

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Şükrü Başdeğirmen, Ramazan Nazlı, Isparta, kar, Güncel, Son Dakika

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