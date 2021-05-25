Son dakika: Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü - Son Dakika

Son dakika: Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü

25.05.2021 01:01
Son dakika: Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Misli.com 3. Lig Play-Off maçında Bursa Yıldırım Spor'u normal süresi eşitlikle biten maçta penaltı atışlarıyla 4-1 yenen Isparta32 Spor, 2. Lig'e yükseldi.

Misli.com 3. Lig Play-Off maçında Bursa Yıldırım Spor'u normal süresi eşitlikle biten maçta penaltı atışlarıyla 4-1 yenen Isparta32 Spor, 2. Lig'e yükseldi. Maçın ardından Isparta'da taraftarlar kısıtlamaya rağmen sokağa döküldü.

Misli.com 3. Lig Play-Off maçında Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Isparta32 Spor ile Bursa Yıldırım Spor karşılaştı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle sonuçlanan maçta penaltı atışlarında rakibine 4-1'lik üstünlük sağlayan Isparta32 Spor, Misli.com 2. Lig'e yükseldi. Maçın tamamlanmasının ardından Isparta'da taraftarlar kısıtlamaya rağmen sokağa döküldü. Araç konvoyları yapan taraftar, kutlamaların adresi olarak Kaymakkapı meydanını seçti. Burada toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak, marşlar eşliğinde 2. Lig'i

kutladılar.

"Böyle bir ortamı Isparta çok özlemişti"

Kızı ve eşiyle kutlamalar katılan Ömer Ulu, "Tüm Isparta sanki bu anı bekliyormuş gibiydi. Şu ortam çok harika ötesi. Başta Atakan Yazgan başkanımız olmak üzere milletvekillerimizin emeği çok büyük. Böyle bir ortamı Isparta çok özlemişti. Isparta bunu hak etti. 2. Lig'i verseydik Isparta için büyük bir yıkım olurdu" dedi.

"Bu taraftar her şeyi hak ediyor"

Cemal Günay da Isparta32 Spor'un şampiyonluğu hak ettiğini belirterek, "Yıllar sonra umduğumuz yerdeyiz. Önümüzdeki sene yine şampiyonuz Allah'ın izniyle. Bu taraftar her şeyi hak ediyor" dedi.

"Pandemide seyircisiz maçlarda üzüldük"

Halil İbrahim Güleç ise çok mutlu olduğunu belirterek, seneye de takımın başarılı olmasını diledi. Güleç, "Futbolculara ve yönetime çok teşekkür ediyoruz. Pandemide seyircisiz maçlarda üzüldük inşallah gelecek sezon maçlara gidebiliriz" diye konuştu.

"İnşallah seneye de böyle başarılı oluruz"

Takımın başarısından dolayı mutlu olduğunu kaydeden Beyza Yalçın da, "Ispartaspor'un başarılarının devamını diliyorum. İnşallah seneye de böyle başarılı oluruz" diye konuştu. - ISPARTA

Son dakika: Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Son dakika: Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Son dakika: Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Son dakika: Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Son dakika: Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Son dakika: Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Son dakika: Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Son dakika: Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Son dakika: Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Son dakika: Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Son dakika: Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü
Son dakika: Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü

Yıldırım, Play Off, Isparta, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika: Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Hagi'nin oğlu Ianis: Galatasaray'a gitmek isterim Hagi'nin oğlu Ianis: Galatasaray'a gitmek isterim Bakan Soylu'dan Bakan Soylu'dan "İstifa etmeyi düşündünüz mü?" sorusuna yanıt: Hiç düşünmedim Lille taraftarları şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağı açarak Yusuf Yazıcı'nın klasikleşen gol sevincini yaptı Lille taraftarları şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağı açarak Yusuf Yazıcı'nın klasikleşen gol sevincini yaptı Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? İçişleri Bakanı Soylu'dan Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Soylu'dan Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine tek cümlelik yanıt: Ciddiye alınamaz Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı La Casa de Papel'in final sezonu 3 Eylül'de yayınlanacak La Casa de Papel'in final sezonu 3 Eylül'de yayınlanacak Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin

Son Dakika Haberleri
18:00 Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı
17:58 3 Kasım 1996'daki trafik kazası neden tekrar gündemde, Susurluk skandalı nedir?
17:48 Kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edildi! Caminin yerine yenisi yapılıyor
17:35 Edirne'ye 5 milyon turist bekleniyor! Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü
17:33 Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu
17:10 Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet
17:02 Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor
16:55 Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu
16:29 Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti
16:18 Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!
Bakan Soylu'nun canlı yayını sonrası vatandaşlar destek için Habertürk binasının önünde toplandı Bakan Soylu'nun canlı yayını sonrası vatandaşlar destek için Habertürk binasının önünde toplandı         
00:50
Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim         
00:29
Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun canlı yayındaki sözlerine Twitter'dan yanıt verdi Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun canlı yayındaki sözlerine Twitter'dan yanıt verdi         
23:36
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Mehmet Ağar'a çağrı: Marinadaki görevinden 48 saat içinde ayrılması lazım Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Mehmet Ağar'a çağrı: Marinadaki görevinden 48 saat içinde ayrılması lazım         
22:45
Son Dakika! Bakan Soylu'dan çok çarpıcı Davutoğlu sözleri: 'Neler konuştuğunu biliyorum' dedi Son Dakika! Bakan Soylu'dan çok çarpıcı Davutoğlu sözleri: 'Neler konuştuğunu biliyorum' dedi         
21:25
Polonya ile yapılan SİHA anlaşması sonrası Selçuk Bayraktar'dan ders gibi sözler: Zor olan potansiyelimizi içimizdekilere kabullendirmekti Polonya ile yapılan SİHA anlaşması sonrası Selçuk Bayraktar'dan ders gibi sözler: Zor olan potansiyelimizi içimizdekilere kabullendirmekti         
21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında Microsoft ve Netflix de var Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında Microsoft ve Netflix de var         
20:23
Jose Sosa, Ali Koç'un çağrısı üzerine tatilini yarıda keserek İstanbul'a geldi Jose Sosa, Ali Koç'un çağrısı üzerine tatilini yarıda keserek İstanbul'a geldi         
19:45
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 01:32:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Isparta32 Spor 2. Lig'e yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement