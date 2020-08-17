Son dakika! Ispartalı matematik dehası Burak Bilgin, Türkiye'nin yeni Aziz Sancar'ı olmak istiyor - Son Dakika

Son dakika! Ispartalı matematik dehası Burak Bilgin, Türkiye'nin yeni Aziz Sancar'ı olmak istiyor

Son dakika gündem haberine göre - Ispartalı matematik dehası Burak Bilgin, Türkiye'nin yeni Aziz Sancar'ı olmak istiyor 19 yaşındaki dünya şampiyonu Bilgin, kendisine sahip çıkılmasını bekliyor İstanbul'da Aralık ayında gerçekleştirilen Dünya Hafıza ve Zihinsel Olimpiyatlarında dünya şampiyonu olan Burak Bilgin,...

- Ispartalı matematik dehası Burak Bilgin, Türkiye'nin yeni Aziz Sancar'ı olmak istiyor

19 yaşındaki dünya şampiyonu Bilgin, kendisine sahip çıkılmasını bekliyor

ISPARTA - İstanbul'da Aralık ayında gerçekleştirilen Dünya Hafıza ve Zihinsel Olimpiyatlarında dünya şampiyonu olan Burak Bilgin, akademik kariyerinde tıp alanına yönelmeyi ve Türkiye'nin yeni Aziz Sancar'ı olmayı hedefliyor.

Ispartalı 19 yaşındaki Burak Bilgin, 2019 yılının Aralık ayında İstanbul'da düzenlenen ve 13 ülkeden 169 beyin sporcusunun katıldığı Dünya Hafıza ve Zihinsel Olimpiyatlarında 10 basamaklı zihinsel toplama alanında dünya şampiyonu oldu. Türk Alman Üniversitesi Moleküler Biyoloji Bölümü öğrencisi olan Burak Bilgin, akademik kariyerinde tıp alanına yönelmek ve bu alanda çare bulunamayan hastalıklarla ilgili çalışmalar yapmak istiyor. Bilgin, bu konuda kendisine sahip çıkılmasını bekliyor.

"Yarışmaya rakiplerime göre değil kendi başarıma odaklı hazırlandım"

Dünya şampiyonu olduğu Dünya Hafıza ve Zihinsel Olimpiyatlarında zihinsel takvim olarak 1600 ile 2099 yılları arasındaki herhangi 125 tarihin hangi günlere denk geldiğini hesaplamada 2 kez de Türkiye rekoru kırdığını belirten Bilgin, matematiksel zekasının daha fazla olduğunu düşündüğünü ifade etti. Yarışmaya hazırlanma sürecini anlatan Bilgin, "8 basamaklı sayıları çarparken o sayıları nasıl hesaplayabileceğimi ve kafadan nasıl daha hızlı işlem yapabileceğimi düşünerek yarışmaya hazırlandım. Şampiyonaya hazırlıkta rakiplerime göre değil, kendi başarımı arttırmaya yönelik bir çalışma temposu tuttum" dedi.

"8 yıldır ilk 3 sıra Hindistan'ın elindeydi""

13 ülkeden 169 kişinin katıldığı yarışmada Hindistan'ın 60 beyin sporcusuyla yer aldığını kaydeden Burak Bilgin, "Hindistan son 8 yıldır 10 basamaklı zihinsel toplama alanında ilk 3 sıraya kimseye vermemişti. Ben birinci olunca gelip tebrik ettiler ve gelip benimle fotoğraf çektirdiler" diye konuştu.

"Maddi imkanlardan dolayı Las Vegas'a gidemedim"

Burak Bilgin, 2015 yılındaki olimpiyatlarda da rekor kırdığını belirterek, o yarışmadan sonra kendisinin 2016 Las Vegas olimpiyatlarına davet edildiğini ancak maddi imkanlar nedeniyle gidemediğini söyledi. Bilgin, bu konularda kendisine sponsor olarak yardımcı olunmasını beklediğini dile getirdi.

"Cumhurbaşkanımız beni tebrik etti"

Dünya şampiyonluğunun hem sosyal hem akademik hem de özgüven açısından kendisine çok faydalı olduğunu ifade eden Burak Bilgin, "Okulumuza bazı bölümlerin açılışı için Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beni tebrik etti. Bu durum beni çok mutlu etti" dedi.

"İnşallah ikinci bir Aziz Sancar olabilirim"

Gelecek hedeflerinden bahseden Burak Bilgin, okuduğu bölümün çok geniş alanlarının bulunduğunu ve bu alanlar içerisinden tıpa yöneleceğini, bu sayede korona virüs gibi çare bulunamayan hastalıklara çare bulmayı hedeflediğini kaydetti. Bilgin, "Başarılı Türk bilim insanlarını takip ediyorum. Onların yolunda ilerliyorum. İnşallah ikinci bir Aziz Sancar olabilirim" dedi.

"Bize yaşattığı ilk sevinç değildi"

Anne Gülay Bilgin de oğlunun başarısından dolayı onurlu ve gururlu olduklarını söyledi. Burak'ın kendilerine daha önceleri de sevinç yaşattığını ancak ilk kez dünya şampiyonu olduğunu belirten Gülay Bilgin, "Daha önce TEOG şampiyonu oldu ve Türkiye rekorları kırdı. Oğlumun akademik alanda başarılı olmasını istiyorum. İkinci bir Aziz Sancar olmak istiyor. İnşallah o seviyede kendisini görmek ve vatana millete hayırlı evlat olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Çiftçi olarak bu seviyeye getirebildim"

Baba Murat Bilgin ise Burak'ın bilim tarihine geçmesini istediğini ifade ederek, bu konuda devlet büyüklerinden destek beklediklerini belirtti. Murat Bilgin, "Çiftçi olarak bu seviyeye getirebildim, bundan sonrası için inşallah devletimiz el atar. Kendisi Aziz Sancar gibi olmak istiyor. Biz tıp okumasını istiyorduk. Kendisi bilim adamı olmak istiyor. Kendisine hedef koydu inşallah başarır" dedi.

Son dakika! Ispartalı matematik dehası Burak Bilgin, Türkiye'nin yeni Aziz Sancar'ı olmak istiyor

Aziz Sancar, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 15:26

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Ispartalı matematik dehası Burak Bilgin, Türkiye'nin yeni Aziz Sancar'ı olmak istiyor - Son Dakika

Son Dakika

Barcelona, teknik direktör Quique Setien'i görevine son verdi Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi Oyun bağımlısı genç açlıktan hayatını kaybetti Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı Bakan Koca, iki farklı fikri örnek gösterip tedbirin önemine dikkat çekti Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Monaco'nun radarına girdi Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti         
17:10
Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti         
16:31
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi         
16:22
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı         
15:33
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı         
14:46
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti         
14:42
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu         
14:18
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı         
14:04
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor         
13:55
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı         
13:27
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti         
13:09
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu         
12:46
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı         
12:41
ABD savaş uçağı, Esed askerlerini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı ABD savaş uçağı, Esed askerlerini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı         
12:39
Dünyanın en zehirli yılanlarından Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü         
12:07
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını         
11:58
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek         
11:40
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler         
11:30
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı         
11:25
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu         
10:28
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak         
09:53
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı         
09:29
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı         
09:14
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi         
09:11
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
09:01
Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi         
08:59
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı         
08:44
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu         
07:21
Husumetlisinin alışveriş yaptığı marketi pompalı tüfekle bastı: 3 yaralı Husumetlisinin alışveriş yaptığı marketi pompalı tüfekle bastı: 3 yaralı         
03:08
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız         
00:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2020 21:45:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Ispartalı matematik dehası Burak Bilgin, Türkiye'nin yeni Aziz Sancar'ı olmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei