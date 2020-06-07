Son Dakika | İspendere İçmeleri'nde 2. etap çalışması devam ediyor - Son Dakika

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İspendere İçmeleri'nde devam eden 2. etap çalışmalarını inceledi.

Güder, açıklamasında, önceki dönem belediye başkanının İspendere'deki çalışmaların büyük kısmını tamamladığını hatırlattı.

Kendisi de bu hizmeti daha ileriye taşımaya özen gösterdiğini anlatan Güder, şunları kaydetti:

"Zaten yüzde 70-80 civarında çalışmalar yapılmıştı. Bizde göreve geldikten sonra bu çalışmaları tamamlamak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İspendere'ye günde bin kişiden fazla insanımız ziyaret ediyor. Daha önce insanımız ilaç tedavisi almadan buraya gelerek, burada tedavilerini yapıyorlardı. Bizim arzumuz ve istediğimi eskiden olduğu gibi yine insanlarımızı bu mekana çekerek, böbrek hastalığındaki bilinen olumlu etkilerini insanlara hatırlatmak olacak."