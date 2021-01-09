Son dakika! İsrail askerleri 72 yaşındaki Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın el-Halil kentine bağlı Mesafir Yatta beldesinde düzenlenen gösteri sırasında elinde bayrak taşıyan 72 yaşındaki Filistinli Süleyman el-Hezalin'i tartaklayarak yaraladı.

Yaşadığı olayın ardından AA muhabirine konuşan Hezalin, İsrail askerlerinin bir hafta önce yaraladığı Filistinli gencin yoğun bakımda kalmasına neden olan saldırıyı ve İsrail işgalini protesto etmek amacıyla barışçıl bir eyleme katıldığını söyledi.

Hezalin, askeri araca elindeki Filistin bayrağıyla çıktığını sonra İsrail askerlerinin kendisini tartaklayarak aşağıya ittiğini ancak diğer askerlerle çarpıştığını kaydetti.

Hastaneye kaldırıldığını ve durumu iyi olduğu için evine döndüğünü ancak sırtında ağrılar hissettiğini anlatan Hezalin, AA kameramanı tarafından olaya ilişkin alınan görüntülerde, yerde yatarken kelimei şehadet getirmesiyle de dikkat çekti.

İsrail askerlerinin 1 Ocak'ta Mesafir Yatta beldesinde bir eve düzenledikleri baskın sırasında boynundan vurdukları Filistinli Harun Ebu Aram (24) felç olmuştu.