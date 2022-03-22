Son dakika: İsrail askerleri Barı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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Son dakika: İsrail askerleri Barı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

22.03.2022 15:54
Son dakika: İsrail askerleri Barı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Son dakika haberine göre İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı "Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi" ile Ramallah'ın batısında yer alan Ras Karkar ve Harbesa Beni Haris köy meclisleri, İsrail'in Er-Riysan Dağı'nı kontrol altına alma planlarını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri gösteriye katılan Filistinlilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti. İsrail askerleri ayrıca gazetecileri de darbetti.

Sağlık ekipleri, biri başından olmak üzere 3 Filistinlinin plastik mermi ile yaralandığını, başından yaralanan Filistinlinin hastaneye nakledildiğini kaydetti. Ayrıca onlarca Filistinlinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

Yahudi yerleşim birimlerini birbirine bağlamak isteyen İsrail, 2018'de bölgeye buldozerlerle girerek Er-Riysan Dağı'nda yol açma çalışması başlatmıştı. Bölge sakinleri buna karşı çıkmış ve gösteriler düzenlemişti.

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Batı Şeria, Yahudi, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İsrail askerleri Barı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: İsrail askerleri Barı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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