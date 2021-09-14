Son dakika... İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

Son dakika haberleri... İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda 4 Filistinliyi vurarak yaraladı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda 4 Filistinliyi vurarak yaraladı. Nablus Kızılayı Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nablus'un güneyindeki Havvara kontrol noktasında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında gerginlik yaşandığını belirtti. Cibril, 4 Filistinlinin kauçuk kaplı metal mermilerle vurulduğunu kaydetti. Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Beytüllahim yakınlarındaki El-İzze Kampı'nda İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenleyen kalabalığa İsrail askerleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ramallah'ta da İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle dayanışma yürüyüşü düzenlendi. Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

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