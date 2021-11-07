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Son dakika: İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu yaraladı - Son Dakika

Son dakika: İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu yaraladı

07.11.2021 21:23
Son dakika: İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu yaraladı

Son dakika haberi: İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğu plastik mermiyle başından yaraladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğu plastik mermiyle başından yaraladı.

Filistin Kızılayına bağlı Acil Durum İdaresi Müdürü Muhammed El-Caberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin El-Halil'e bağlı Beyt Ummer beldesi kırsalında plastik mermiyle ateş ettiği 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğu yaraladığını belirtti.

Caberi, başından vurulan çocuğun El-Halil'deki Aliya Devlet Hastanesine kaldırıldığını, durumunun kritik olduğunu söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, çocuğun ailesiyle bölgedeki Karmi Tsor Yahudi yerleşim bölgesi çevresindeyken İsrail askerlerince vurulduğu kaydedildi.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu yaraladı - Son Dakika


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