Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti - Son Dakika

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Filistinlilerin gösteri düzenlemesi
Aktivist Munzer Amira ile röportaj
İsrail askerlerinin göstericilere gaz bombalarıyla müdahalesi
Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi
İsrail askerlerinin yaraladığı bir kişinin sedyeyle taşınması RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Bil'in beldesinde toplanan Filistinliler, Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, Ayrım Duvarı çevresinde düzenlenen gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Kaynak: AA
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