Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti - Son Dakika

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Filistinlilerin gösteri düzenlemesi

Aktivist Munzer Amira ile röportaj

İsrail askerlerinin göstericilere gaz bombalarıyla müdahalesi

Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi

İsrail askerlerinin yaraladığı bir kişinin sedyeyle taşınması RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Bil'in beldesinde toplanan Filistinliler, Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, Ayrım Duvarı çevresinde düzenlenen gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti.