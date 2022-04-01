Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

01.04.2022 18:46

Edinilen son dakika haberine göre Görüntü Dökümü: Filistinlilerin gösteri düzenlemesi Aktivist Munzer Amira ile röportaj İsrail askerlerinin göstericilere gaz bombalarıyla müdahalesi Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi İsrail askerlerinin yaraladığı bir kişinin sedyeyle taşınması RAMALLAH - Batı...

Görüntü Dökümü:

Filistinlilerin gösteri düzenlemesi

Aktivist Munzer Amira ile röportaj

İsrail askerlerinin göstericilere gaz bombalarıyla müdahalesi

Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi

İsrail askerlerinin yaraladığı bir kişinin sedyeyle taşınması RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Bil'in beldesinde toplanan Filistinliler, Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, Ayrım Duvarı çevresinde düzenlenen gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti
Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti
Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

YORUMLAR
500
İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 1 Filistinli öldü İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 1 Filistinli öldü Onlarca İsraillinin toplandığı Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı önünde gerginlik yaşandı Onlarca İsraillinin toplandığı Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı önünde gerginlik yaşandı

Batı Şeria, Röportaj, Yahudi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
18:21 Başkan Vedat Avcu, içki masasından söylediği "Ramazan" sözleri tepki toplayınca, özür diledi
18:17 Ablasını dövmediğini söyleyen kardeş: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım?
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
17:57 A Milli Takım'da soyunma odası birbirine girdi! Stefan Kuntz ile futbolcular tartıştı
17:28 Süleyman Soylu, Akşener'i eleştirdi: 6 ay bakanlık yapmış birisi konuşuyor
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 18:56:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement