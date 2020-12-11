İsrail askerleri Filistin'de baskın düzenledi: 2 yaralı - Son Dakika

İsrail askerleri Filistin'de baskın düzenledi: 2 yaralı

11.12.2020 17:09

Filistin'in Nablus şehrinde zeytin dikme etkinliği sırasında İsrail askerleri baskın düzenledi.

Filistin'in Nablus şehrinde zeytin dikme etkinliği sırasında İsrail askerleri baskın düzenledi. Baskında 2 sivil yaralanırken, 15 sivil ise göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistin'de İsrail'in baskısı giderek artarken, yerel halk askerlerin şiddetine maruz kalmaya devam ediyor. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Nablus şehrinin doğusundaki Beit Dajan köyüne İsrail askerleri baskın düzenledi. İsrailli yerleşimciler tarafından ele geçirilme tehdidi altındaki köye, zeytin dikme etkinliği sırasında düzenlenen baskında askerler, plastik mermi ve biber gazı kullanarak etkinlik alanındaki yerli halkı dağıtmak istedi. O anlarda 2 sivil üzerlerine isabet eden plastik mermiler nedeniyle yaralanırken, 15 sivil ise biber gazından etkilendi.

Köy Muhtarı Nasser Abu Jaish yaptığı açıklamada, çok sayıda İsrail askerinin şiddet uygulayarak etkinlik katılımcılarını dağıtmaya çalıştığını belirtti. Jaish, askerlerin etkinliğe katılan sivillere plastik mermi ile ateş açtığını ve biber gazı kullandığını ifade ederken, plastik mermilerin isabet ettiği 2 sivilin yaralandığını ve 15 sivilin ise biber gazından etkilendiğini açıkladı.

Daha önce Filistin'in Kalkilya şehrinin doğusunda yer alan Kafr Qaddum köyüne ve Ramallah şehrinin kuzeydoğusunda bulunan Al-Mughayir köyüne İsrail askerleri baskın düzenlemiş ve baskın sırasında kullanılan biber gazından onlarca sivil etkilenmişti. İsrail askerleri tarafından Filistin'de bulunan birçok köye baskınlar düzenleniyor.

(Muhammed Rabah/İHA)

İsrail askerleri Filistin'de baskın düzenledi: 2 yaralı
İsrail askerleri Filistin'de baskın düzenledi: 2 yaralı
İsrail askerleri Filistin'de baskın düzenledi: 2 yaralı
İsrail askerleri Filistin'de baskın düzenledi: 2 yaralı

Filistin, İsrail, yerel, Sivil, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İsrail askerleri Filistin'de baskın düzenledi: 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hafta sonu kısıtlaması öncesi öncesi İstanbul'da trafik kilitlendi Son iki yılda sadece 15 galibiyet alabilen Türk takımları Avrupa kupalarına direkt katılamayacak Aldatıldığını düşünen koca, karısına ve teyzesinin oğluna kurşun yağdırdı 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması
Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak         
17:24
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Avukat kılığına giren şahıs, adliyede bir aileyi dolandırmak isterken yakalandı Avukat kılığına giren şahıs, adliyede bir aileyi dolandırmak isterken yakalandı         
16:59
Altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi Altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi         
16:51
Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu         
16:26
Eski sevgilisinin otomobilini kundaklayan şahıs, genç kadının tüm feryatlarına rağmen ilk duruşmada serbest kaldı Eski sevgilisinin otomobilini kundaklayan şahıs, genç kadının tüm feryatlarına rağmen ilk duruşmada serbest kaldı         
15:56
Av gecesinde feci olay! Geyik sanıp vurdu, yanına gidince oğlunu kanlar içinde buldu Av gecesinde feci olay! Geyik sanıp vurdu, yanına gidince oğlunu kanlar içinde buldu         
15:29
Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı         
13:54
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor         
12:05
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
Pazarlık masasında yer alacak engelli kadın işçiden asgari ücretlilere mesaj: Bana güvenin Pazarlık masasında yer alacak engelli kadın işçiden asgari ücretlilere mesaj: Bana güvenin         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor 29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor         
08:47
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı         
18:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 17:54:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail askerleri Filistin'de baskın düzenledi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei