İsrail askerleri, Filistinli genci yerde sürükleyerek gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail askerleri, Filistinli genci yerde sürükleyerek gözaltına aldı

10.08.2022 15:45

- İsrail askerleri, Filistinli genci yerde sürükleyerek gözaltına aldı İsrail güçleri, Filistin'in El Halil kentinde Filistinli bir genci yerde sürükleyerek gözaltına aldı.

- İsrail askerleri, Filistinli genci yerde sürükleyerek gözaltına aldı

EL HALİL - İsrail güçleri, Filistin'in El Halil kentinde Filistinli bir genci yerde sürükleyerek gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentinde taş atan Filistinli gençlere gerçek mermiyle karşılık verirken, bir genci ise yerde sürükleyerek gözaltına aldı. Kameraya yansıyan görüntülerde, İsrail askerlerinin Filistinli gencin ayak ve kollarından tutarak yerde sürükledikleri görüldü.

İsrail güçleri, dün de işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentindeki bir mahalleye baskın gerçekleştirmiş, bölgede tansiyonun yükselmesiyle çatışmalar patlak vermişti. Baskında 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, 4'ü ağır 40 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında 16 yaşında bir genç de bulunuyor.

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Kaynak: İHA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail askerleri, Filistinli genci yerde sürükleyerek gözaltına aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerleri, Filistinli genci yerde sürükleyerek gözaltına aldı - Son Dakika
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