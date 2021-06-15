Üye Girişi
Son dakika: İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

Son dakika: İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında bir Filistinliyi yaraladı

15.06.2021 14:32
Son dakika: İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında bir Filistinliyi yaraladı, System.String[]

Son dakika haber... Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bugün gerçekleştireceği "bayrak yürüyüşüne" karşı Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösteriye İsrail askerleri tarafından ateş açıldı, saldırıda bir Filistinli genç yaralandı.

Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bugün gerçekleştireceği "bayrak yürüyüşüne" karşı Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösteriye İsrail askerleri tarafından ateş açıldı, saldırıda bir Filistinli genç yaralandı.

Filistinli bir grup genç, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin İsrail ile sınır bölgesinde aşırı sağcı Yahudilerin provokatif "bayrak yürüyüşüne" karşı gösteri düzenledi.

Filistinli gençlerin sınır bölgesindeki bazı telleri kesmesi üzerine İsrail askerleri gerçek mermilerle ateş açtı.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bir Filistinli genç yaralandı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Aşırı sağcı Yahudi örgütlerin Kudüs'te "bayrak yürüyüşü" adı altında düzenlemeyi planladığı eylem nedeniyle Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir ve çevresinde ciddi gerginlik yaşanıyor.

Aşırı sağcı İsraillilerin tartışmalı "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı İsrailliler, 10 Mayıs'ta İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin yıl dönümü nedeniyle Eski Şehir'de "bayrak yürüyüşü" yapmayı planlamıştı.

Kentteki gerginlik nedeniyle bu yürüyüşün güzergahı değiştirilmiş ve Eski Şehir'de Müslümanların yoğunlukta olduğu bölgelerden geçişe izin verilmemişti.

Bunun üzerine aşırı sağcı İsrailler, "bayrak yürüyüşünü" 10 Haziran'da Eski Şehir'de Müslümanların ağırlıkta olduğu bölgelerden geçecek şekilde yeniden yapmayı planlamış ancak İsrail polisi güzergaha onay vermemişti.

Tüm bu tartışmaların ardından İsrail Güvenlik Kabinesi, aşırı sağcıların "bayrak yürüyüşünün" 15 Haziran'da yapılacağını duyurmuştu.

Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Günlerdir Müge Anlı'da aranıyordu! Talihsiz adamın cansız bedeni arkadaşının fabrikasındaki kuyuda bulundu 14:25 Günlerdir Müge Anlı'da aranıyordu! Talihsiz adamın cansız bedeni arkadaşının fabrikasındaki kuyuda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! 14:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı 14:03 Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı
Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum 13:41 Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı 13:24 Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Taşa yazılan 12:02 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!
4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 11:44 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak 10:56 Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak

Son Dakika Haberleri
14:25 Günlerdir Müge Anlı'da aranıyordu! Talihsiz adamın cansız bedeni arkadaşının fabrikasındaki kuyuda bulundu
14:21 Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi
14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!
14:14 Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?
14:03 Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı
13:55 Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak
13:41 Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum
13:41 NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı
13:29 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı
13:24 Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı
Ahmet Ağaoğlu'nun, Ahmet Ağaoğlu'nun, "2010-11'de şike yapılmıştır" ifadesine F.Bahçe'den çok sert yanıt geldi         
14:30
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak         
13:56
NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı         
13:41
Kayseri'de doktora saldıran adamın istediği ilacı yazdıramadığı için saldırdığı ortaya çıktı Kayseri'de doktora saldıran adamın istediği ilacı yazdıramadığı için saldırdığı ortaya çıktı         
12:46
24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı         
12:00
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı         
11:43
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti         
10:44
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı         
09:45
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 14:42:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement