- İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın önünde bir Filistinliyi yaraladı

Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı

KUDÜS - İsrail askerleri, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısında bir Filistinliyi silahla yaraladı. Olay sonrası Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları kapatıldı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısında bir Filistinliye ateş açtı. İsrail askerlerinin bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinliye ateş ettiği belirtilirken, olay sonrası Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının kapatıldığı aktarıldı.

Yaralanan Filistinlinin durumu henüz bilinmiyor.