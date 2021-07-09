Son dakika haberleri! İsrail askerleri yasa dışı inşa edilen karakolu protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 83 yaralı - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nablus'a bağlı Beita kasabasında yasa dışı inşa edilen İsrail yerleşim karakolu Avitar'ı protesto eden Filistinlilere İsrail işgal güçlerinin müdahalesi sonucu 83 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus'a bağlı Beita kasabasında Filistinliler, Sabih Dağı'nda yasa dışı inşa edilen İsrail yerleşim karakolu Avitar'ı protesto etmek için bir araya geldi. Avitar'ı çevreleyen tepelerde toplanan Filistinliler, İsrail yerleşim politikalarına karşı sloganlar attı. İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek ve plastik mermiler ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçleriyle çıkan olaylarda 83 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 8'inin gerçek, 10'unun plastik mermiyle yaralandığı ifade edildi.

Filistinliler, Sabih Dağı'nın tepesinde İsrail yerleşim karakolunun kurulmasına karşı 2 aydır protesto gösterileri düzenliyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)