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Son dakika... İsrail askerlerince öldürülen akademisyenin babası: "Kızım çok hastaydı, kimseye saldırmaya gücü yetmezdi" - Son Dakika

Son dakika... İsrail askerlerince öldürülen akademisyenin babası: "Kızım çok hastaydı, kimseye saldırmaya gücü yetmezdi"

19.06.2021 12:19
Son dakika... İsrail askerlerince öldürülen akademisyenin babası:

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden genç akademisyenin, ciddi sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden genç akademisyenin, ciddi sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı.

Kızı İsrail askerlerince öldürülen acılı baba Halid Affane, AA muhabirine 29 yaşındaki Mey Affane'nin eğitim için verdiği mücadele ve öldürüldüğü güne ilişkin açıklamada bulundu.

Baba Affane kızının, Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma kasabası yakınlarında İsrail askerleri tarafından önce "araçla ezme girişiminde bulunduğu, ardından da araçtan inerek bıçaklı saldırı düzenlemeye çalıştığı" iddiasıyla öldürüldüğünü söyledi.

Kızının çok azimli biri olduğunu iki yıl önce Ürdün'deki Mute Üniversitesinde psikoloji alanında doktorasını tamamladığını anlatan baba Affane, Mey'in bir öğretmenle evli olduğunu ve 5 yaşında da bir kız çocuğu bulunduğunu belirtti.

"Mey'in ciddi sağlık problemleri vardı"

Kızının araçlı saldırı ve bıçaklama girişiminde bulunduğuna dair İsrail askerlerinin iddialarını reddeden baba, "Kızım çok hastaydı, kimseye saldırmaya gücü yetmezdi. Mey'in kolonda yırtılma gibi ciddi sağlık problemleri vardı, bu nedenle böyle bir saldırıyı yapamaz. Şehit olmadan daha iki gün önce hastanedeydi." dedi.

Affane, Mey'in İsrail askerleri tarafından vurulmadan önce Kudüs'teki Makasıd Hastanesinde yaptırdığı tahlilleri durumunu takip eden doktoruna göstermek için Ramallah yolunda olduğunu söyleyerek, kızının cerrahi bir operasyona hazırlandığını kaydetti.

Kızı Mey'in kan değerlerinin düşük olduğuna ve kendisini her zaman yorgun hissettiğine dikkati çeken Halid Affane İsrail'in iddia ettiği suçlamaların asılsız olduğunu vurguladı.

Kızının naaşını, alıkoyan İsrail'den talep etmeyi, "işgale boyun eğmek" şeklinde değerlendirdiği için reddeden baba Affane, "Allah'a teslimiyet gösteriyoruz. Hiç kimse Allah'ın hükmünü değiştiremez ve Allah bir kulunu severse ona musibet verir, imtihan eder." ifadelerini kullandı.

Filistin meselesiyle iç içeydi

Filistin'de yaşananlardan çok uzak olmayan Mey, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla bunu ortaya koyuyordu.

İsrail askerlerinin kurşunuyla hayata gözlerini yuman genç kadın, Facebook sayfasında üzerinde kan bulunan bir çocuğun yüzünü paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Küçüğüm, gözyaşların zemzem suyundan daha temiz. Biz mülteci ya da yerinden edilmiş olarak isimlendirilmeyi reddeden bir halkız. Bir tane hayatımız var onu da ya onurlu bir şekilde yaşarız ya da bizi yok edip evlerimizi başlarımıza yıkarlar."

Mey Affane, İsrail askerlerinin 16 Haziran Çarşamba günü Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma kasabası yakınlarında, araçlı ve bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Saldırı, İsrail, Ürdün, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İsrail askerlerince öldürülen akademisyenin babası: 'Kızım çok hastaydı, kimseye saldırmaya gücü yetmezdi' - Son Dakika


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