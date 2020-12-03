Son dakika: İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde 32 yaralı - Son Dakika

Son dakika: İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde 32 yaralı

03.12.2020 16:21
Son dakika: İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde 32 yaralı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine karşı düzenlenen gösteriye müdahalesinde 32 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine karşı düzenlenen gösteriye müdahalesinde 32 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinli grupların çağrısı üzerine işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Er-Ras bölgesinde İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa etme planına karşı gösteri düzenlendi.

Gösteriye Filistin'e verdikleri destekle bilinen Ortodoks Yahudi "Neturei Karta" cemaati üyelerinin de katıldığı ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ettiği belirtildi. Müdahale sırasında 32 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Filistinli yetkililer de yaralandı

Sağlık görevlilerinden alınan bilgiye göre, yaralananlar arasında Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf da bulunuyor.

Yahudi yerleşimciler, pazartesi günü Er-Ras bölgesinde Filistinlilere ait tarım arazilerine el koymaya çalışmıştı. Bölgede hafriyat çalışmaları başlatan Yahudi yerleşimcilere Filistinliler tepki göstermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, Yahudi, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde 32 yaralı - Son Dakika


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