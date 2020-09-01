Son dakika... İsrail askerlerinin Filistinli yaşlı adama uyguladığı şiddet ABD'deki George Floyd olayını... - Son Dakika

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesi sırasında, siyahi George Floyd'un ölümüne yol açan ABD'deki polis şiddetini andıran görüntüler ortaya çıktı.

Tulkerm'e bağlı Cebara ve Şufe beldelerindeki Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için düzenlenen gösteriye müdahale eden İsrail askerleri, 64 yaşındaki Filistinli Hayri Hanun'u yerlerde sürükleyerek darbetti.

Bir İsrail askeri direnen yaşlı adamın sırtına ve boynuna dizini dayadı.

İsrail askerlerinin şiddetine rağmen yaşlı adamın elindeki Filistin bayrağını yere bırakmaması dikkatleri çekti.

İsrail güçleri, darbederek vücudunda morluklara neden oldukları Hanun'u birkaç saat alıkoyduktan sonra serbest bıraktı.

Yaşlı adamın sırtına ve boynuna dizini dayayan İsrail askerinin görüntüsü, siyahi George Floyd'un ölümüne yol açan ABD'deki polis şiddetini akıllara getirdi.

"Yahudi yerleşimlerine karşı durmak için buradayız"

Gösteri sırasında AA muhabirine konuşan Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti Sözcüsü Abdullah Ebu Rahme, onlarca dönüm tarım arazisine el konularak Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesine karşı durmak için burada olduklarını belirtti.

Ebu Rahme, söz konusu projenin kentin güneyindeki beldeleri merkezden ve kuzeyden ayıracağını ifade ederek, Filistinli gruplara harekete geçme çağrısında bulundu.

Bölge sakinleri, İsrailli yetkililerin geçen yıl kendilerine bu topraklarda bir sanayi bölgesi kurmak için yaklaşık 800 dönümlük bir alana el koymayı planladıklarını bildirdiğini belirtiyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.