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İsrail Başbakanı Bennett ile ABD Başkanı Biden telefonda görüştü - Son Dakika

İsrail Başbakanı Bennett ile ABD Başkanı Biden telefonda görüştü

06.02.2022 22:26
İsrail Başbakanı Bennett ile ABD Başkanı Biden telefonda görüştü

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonda görüştüğü belirtilerek, liderlerin Ukrayna-Rusya krizi ve İran'ın nükleer programını ele aldığı ifade edildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonda görüştüğü belirtilerek, liderlerin Ukrayna- Rusya krizi ve İran'ın nükleer programını ele aldığı ifade edildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonda görüştü. Görüşmede, liderlerin Ukrayna-Rusya krizi ve İran'ın nükleer programını ele aldığı ifade edilirken, Bennett'in Biden'ı terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyon için tebrik ettiği belirtildi.

Bennett'in ayrıca Biden'a İsrail'e verdiği destek için teşekkür ettiği ve İsrail'e davet ettiği aktarıldı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Bennett ile ABD Başkanı Biden telefonda görüştü - Son Dakika


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