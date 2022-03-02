Son dakika! İsrail Başbakanı Bennett Alman mevkidaşı Scholz'la "uluslararası ve bölgesel" gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Son dakika! İsrail Başbakanı Bennett Alman mevkidaşı Scholz'la "uluslararası ve bölgesel" gelişmeleri görüştü

02.03.2022 15:31
Son dakika! İsrail Başbakanı Bennett Alman mevkidaşı Scholz'la "uluslararası ve bölgesel" gelişmeleri görüştü

Son dakika gündem haberi: İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Batı Kudüs'te temaslarda bulundu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Batı Kudüs'te temaslarda bulundu.

Scholz, İsrail ziyareti kapsamında ilk olarak, mevkidaşı Bennett ile Batı Kudüs'teki Holokost Anma Merkezi "Yad Vaşem"i gezdi.

Bennett ve Scholz gezinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

İsrail Başbakanı Bennett, konuşmasında, ülkesi ile Almanya arasındaki ilişkilerde "büyük ilerleme" kaydettiklerine işaret ederek, "İsrail ve Almanya arasında yeni bir stratejik ortaklık oluşturma konusunda anlaştık" dedi.

Alman mevkidaşına Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı işaret ederek, "Buraya çok önemli, hassas bir zamanda geldiniz" diyen Bennett, "Liderler olarak görevimiz, kan dökülmesini durdurmak için her şeyi yapmaktır." diye konuştu.

İsrail Başbakanı, Viyana'da İran ile devam eden nükleer müzakerelere de değinerek, "İran'ın nükleer silah edinmemesini garanti altına almak İsrail'in sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Scholz da İsrail'in İran hakkındaki endişelerini paylaştığını ancak bir nükleer anlaşmaya varmanın artık daha fazla ertelenemeyeceğini vurguladı.

Almanya Başbakanı, sözlerine şöyle devam etti:

"İran'ın nükleer silaha sahip olması en büyük çekincemizdir. Bu barışa karşı büyük bir tehlikedir. Bizim görevimiz de bunu (İran'ın nükleer silaha sahip olmasını) engellemek. Bunun için Avrupalı ortaklarımızla ve ABD ile çalışıyoruz.

İsrail'in tehlikeye atılmasını engellemekte kararlıyız. Viyana'da bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Artık bir karara varma zamanı. Anlaşma artık daha fazla ertelenemez.

Almanya Başbakanı'nın dün başlayan ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin açıklama yapılmadı.

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Naftali Bennett, Almanya, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İsrail Başbakanı Bennett Alman mevkidaşı Scholz'la 'uluslararası ve bölgesel' gelişmeleri görüştü - Son Dakika


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