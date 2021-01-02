Son dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'teki konutu önünde protesto edildi: 8 gözaltı - Son Dakika

Son dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'teki konutu önünde protesto edildi: 8 gözaltı

02.01.2021 22:57
Son dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'teki konutu önünde protesto edildi: 8 gözaltı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun protesto gerçekleştiren ve bariyerleri aşmaya çalışan göstericilerden 8'ini gözaltına aldı.

İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun protesto gerçekleştiren ve bariyerleri aşmaya çalışan göstericilerden 8'ini gözaltına aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Kudüs'teki Başbakanlık konutu önünde protesto edildi. Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericiler, polis bariyerlerini aşmaya çalışınca bölgede tansiyon yükseldi. İsrail polisi protestocuları konuttan uzaklaştırmaya çalışırken, en az 8 göstericiyi gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail'de Netanyahu karşıtı 28 haftadır devam eden gösterilerde Netanyahu'nun istifası isteniyor. - TEL AVİV

Başbakan, Protesto, İsrail, Kudüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'teki konutu önünde protesto edildi: 8 gözaltı - Son Dakika


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