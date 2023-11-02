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İsrail kana doymuyor! 3 mülteci kampını birden bombaladı, çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

İsrail kana doymuyor! 3 mülteci kampını birden bombaladı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Son Güncelleme: 02.11.2023 16:26

İsrail ordusu Gazze'deki Cibaliye, Bureij ve Magazi mülteci kamplarını bombaladı. Saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü belirtiliyor.

Yaklaşık bir aydır Gazze'de katliam yapan İsrail, bu kez de Gazze'deki 3 mülteci kampını bombaladı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı var.

CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTTA

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 27. gününde de sürüyor. Saldırılarda hayatını kaybeden Gazzelilerin sayısı 9 bini aşarken, yaralı sayısı ise 32 bini buldu. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

CİBALİYE'DE 3. SALDIRIDA 29 KİŞİ CAN VERDİ

İsrail, Gazze Şeridi'nde bulunan sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılara devam ediyor. İsrail ordusu, daha önce 2 kez hava saldırısı düzenlediği Cibaliye Mülteci Kampı'nı yeniden vurdu. Mülteci kampında binlerce kişinin sığındığı BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı bir okula düzenlenen hava saldırısında 27 Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir aracı hedef almasının ardından 2 kişi hayatını kaybetti.

BUREİJ MÜLTECİ KAMPI'NA SALDIRI: 15 ÖLÜ

İsrail, Gazze Şeridi'ne aralıksız düzenlediği saldırılara devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij Mülteci Kampı'na yaptığı hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 15 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı.

MAGAZİ MÜLTECİ KAMPI'NDA 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu bugün Gazze Şeridi'ndeki Deir el-Balah kentinde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'ndaki farklı yerleşim noktalarına saldırı düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Afana ailesinin yaşadığı eve düzenlenen hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 8 aile üyesinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise enkaz altında kaldığı belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri ve gönüller enkaz altında kalanları çıkarmak için çalışma başlattı.

Düzenlenen ilk saldırıdan yaklaşık 2 saat sonra kamptaki başka bir nokta daha İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Yerel kaynaklara göre saldırıda Al-Qatrawe ailesinin yaşadığı evin vurulması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı. Saldırı sonucu yıkılan binanın enkazı altında kalanları arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

CİBALİYE'DE BİLANÇO AĞIR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliye katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000." ifadelerini kullanmıştı. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının saldırısında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

"HAMAS KOMUTANINI ÖLDÜRMEK İÇİN VURDUK"

İsrail'in 2 gün art arda saldırılar düzenlediği Cibaliye Mülteci Kampı'nda onlarca Filistinli hayatını kaybederken, saldırıyla ilgili olarak ordudan yapılan açıklama büyük tepki çekmişti. İsrail Ordu Sözcüsü katıldığı yayında, mülteci kampını içerde bulunan Hamas komutanını öldürmek için vurduklarını ifade etmişti.

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Son Dakika Güncel İsrail kana doymuyor! 3 mülteci kampını birden bombaladı, çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail kana doymuyor! 3 mülteci kampını birden bombaladı, çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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