İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doları aştığını bildirdi.

Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan normalleşme anlaşmasının ardından BAE'yi ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı olan Herzog, bu ülkedeki temasları kapsamında Expo 2020 Dubai'ye katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Herzog, "Tel Aviv'de BAE büyükelçiliğini açma onuruna sahip olduğunu" ifade ederek, "İsrail'in, ortak bir gelecek vizyonuna sağladığı katkıdan ötürü gurur duyuyorum." dedi.

Herzog, İsrail-BAE anlaşmasının sadece iki ülke ilişkilerini normalleştirmekten ibaret olmadığını "tüm bölgenin gelecek nesilleri için yeni bir yarın şekillendirdiğini" söyledi.

İsrail ile BAE arasında son dönemde varılan ticari anlaşmaların hacmine de değinen Herzog, şunları kaydetti:

"(İlişkilerin normalleştirilmesine ilişkin) Anlaşmaların açıklanmasının üzerinden kısa bir süre geçti ve ticaretimiz şimdiden 1 milyar doları aştı. 120'den fazla anlaşma imzalandı ve çok yakın zamanda 100 milyon dolarlık ikili bir AR-GE fonu kuruldu.

İsrailliler ve BAE'liler birlikte eğitim alıyor ve birbirlerinin kültürlerini, dillerini öğreniyor. 250 bin İsrailli şimdiden BAE'yi ziyaret etti ve Kovid-19'un ardından İsrail'e seyahat edecek çok sayıda BAE'li bekliyoruz."

Herzog ayrıca, BAE'nin "çizdiği rotayı takdirle karşıladığını" belirterek, "Umuyorum ve inanıyorum ki, giderek daha fazla ulus yakında BAE'nin liderliğini takip ederek İbrahim Anlaşması'na katılacak." diye konuştu.

İsrail'den BAE'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 13 Aralık 2021'de Abu Dabi'ye ilk kez resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Veliaht Prens Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la bir araya gelmişti.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine dün Abu Dabi'ye giden Isaac Herzog da BAE'yi ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı oldu.

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