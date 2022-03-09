Son dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
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Son dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

09.03.2022 20:19
Son dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Son dakika gündem haberi: İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, tüm dinlerin mensuplarının bölgede birlikte barış içinde yaşayabileceğini ve yaşaması gerektiğini belirterek, "Bölgede istikrar, refah, barış ve güvenliği tesis etmek için birlikte çalışmamızı diliyorum.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, tüm dinlerin mensuplarının bölgede birlikte barış içinde yaşayabileceğini ve yaşaması gerektiğini belirterek, "Bölgede istikrar, refah, barış ve güvenliği tesis etmek için birlikte çalışmamızı diliyorum." dedi.

Herzog, resmi ziyareti kapsamında geldiği Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'ye daveti ve bugün yaptıkları toplantı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Herzog, "Benim buradaki ziyaretim İsrail Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığım andan itibaren başlatmış olduğunuz diyaloğun ve takdire şayan bağlantının devamıdır." diye konuştu.

Nazım Hikmet'in "Yaşamaya Dair" adlı şiirinden alıntı yapan Herzog, şairin "Yani, öylesine dikkate alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak, yani ağır bastığından." dizelerini paylaştı.

"Birlikte ileriye bakmayı seçiyoruz"

Herzog, birlikte "daha anlamlı bir yaşam" seçtiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Geçmişteki anlaşmazlıklar kendi kendine ortadan kalkmaz. Fakat biz iki halk, iki ülke her alanda derinlemesine bir diyalog içerecek güven ve saygı yolcuğuna çıkmayı seçiyoruz. Birlikte ileriye bakmayı seçiyoruz. Her konuda anlaşamayacağımız konusunda peşinen anlaşmak zorundayız. Bizimki gibi zengin geçmişi olan bir ilişkide bu durum doğaldır. Ancak anlaşmazlıkları geleceğe yönelerek çözmeye çalışacağız."

Cumhurbaşkanı Herzog, her iki milletin de "Hz. İbrahim'in çocukları" olduğunu dile getirdi.

Bugünkü toplantıdan önce bölgedeki başka liderlerle de görüştüğünü aktaran Herzog, iyi ortaklık ve komşuluğun herkes için önemli olduğunu vurguladı.

"Barış içinde yaşayabiliriz ve yaşamalıyız"

Herzog, "İnanıyorum ki hepimiz, tüm dinlerin mensupları, Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar bu güzel bölgede yan yana birbirimizle barış içinde yaşayabiliriz ve yaşamalıyız. Bölgede istikrar, refah, barış ve güvenliği tesis etmek için birlikte çalışmamızı diliyorum." şeklinde konuştu.

Son haftalarda bir kez daha savaşların ne kadar kötü olduğunu gördüklerini kaydeden Herzog, istikrarlı bir dünya düzeni için ülkeler ve halklar arasında köprü kurmanın da önemli olduğuna şahit olduklarını dile getirdi.

Herzog, " Ukrayna'daki savaş çok kan dökülmesine neden olan insani bir felakettir." ifadesini de kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, yarın Antalya'da yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısına atıfta bulunarak, "Ayrıca yarın ülkenizde yapılacak olan zirveye vesile olan çabalarınızı da çok takdir ediyorum." dedi.

Herzog, Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni çıktıkları yolda Allah'ın yanlarında olmasını diledi.

(Bitti)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İsrail, Herzog, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
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