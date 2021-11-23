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Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı - Son Dakika

Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı

23.11.2021 19:57
Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Son dakika haber... İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocukların korona virüse karşı aşılanmasına başlandı.

İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocukların korona virüse karşı aşılanmasına başlandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programlarında yaş aralıkları giderek genişletiliyor. İsrail'de aktif vakaların neredeyse yarısını oluşturan 5-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanmasına başlandı. Yetkililer, yeni uygulamanın günlük vaka sayılarını düşürmeye yardımcı olacağını ve yeni bir dalgayı önleyeceğini düşünüyor. İsrail medyası, belirtilen yaş grubu arasında ilk gün yoğunluk yaşanmadığını belirtti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise ebeveynleri çocuklarına aşı yaptırmaya teşvik etmek amacıyla 9 yaşındaki oğlu David'i aşı merkezine götürdü. Başbakan Bennett, ailelere seslenerek, " Aşı, çocuklarımızı ve aynı zamanda ebeveynleri de koruyor" dedi.

Dokuz milyondan fazla nüfusa sahip İsrail'de korona virüs salgınında şu ana kadar 1 milyon 341 bin 305 vaka tespit edilirken, 8 bin 177 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı
Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı
Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı
Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı
Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı
Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı
Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Koronavirüs, İsrail, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı - Son Dakika
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