İsrail'in Hayfa bölgesinde bulunan Zikhron Yaakov kasabasında park halindeki bir araçta patlama meydana geldi. Olay yerine gelen polis, 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis ayrıca konsey binası yakınında yaşanan patlamanın ardından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İsrail'de araçta patlama: 1 ölü - Son Dakika

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