(HAYFA)- İsrail'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 3 Yaralı - Son Dakika
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(HAYFA)- İsrail'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 3 Yaralı

11.03.2022 22:21

- İsrail'de bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı İsrail'in Hayfa şehrinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

- İsrail'de bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı

HAYFA - İsrail'in Hayfa şehrinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İsrail'in Hayfa şehrinin Kiryat Haim Mahallesi'nde bomba yüklü bir araç patladı. Patlama nedeniyle 40 yaşındaki araç sürücünün ağır yaralandığı olayda, yoldan geçen 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

(HAYFA)- İsrail'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 3 Yaralı
(HAYFA)- İsrail'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 3 Yaralı
(HAYFA)- İsrail'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 3 Yaralı

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Tragger, İsrail, Bomba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: (HAYFA)- İsrail'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 3 Yaralı - Son Dakika
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