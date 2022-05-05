Son dakika: İsrail'de düzenlenen saldırıda en az 3 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika: İsrail'de düzenlenen saldırıda en az 3 kişi öldü

05.05.2022 21:34

Edinilen son dakika gelişmesine göre AA İsrail'de düzenlenen saldırıda en az 3 kişi öldü İsrail'in Elad kentinde düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

AA İsrail'de düzenlenen saldırıda en az 3 kişi öldü

İsrail'in Elad kentinde düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın aktardığına göre, Elad kentindeki saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail polisinin 2 kişi olduğu belirtilen saldırganları yakalamak için arama faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, saldırının yaşandığı bölgeye çevre bölgelerden takviye güvenlik ekipleri yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, net rakam verilmeksizin ölü ve yaralıların bulunduğu aktarılırken, saldırganların kimliğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Son dakika: İsrail'de düzenlenen saldırıda en az 3 kişi öldü
Son dakika: İsrail'de düzenlenen saldırıda en az 3 kişi öldü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İsrail'de düzenlenen saldırıda en az 3 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: İsrail'de düzenlenen saldırıda en az 3 kişi öldü - Son Dakika
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