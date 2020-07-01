Son dakika... İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Son dakika... İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Son dakika haberlerine göre İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 859 artarak 25 bin 547'ye ulaştığı belirtildi.

Bu, virüsün ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 56'sının durumunun ağır olduğu, 17 bin 389 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Aktif vaka sayısı 8 bine yaklaştı

İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artış nedeniyle salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 7 bin 838'e yükseldi.

İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

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