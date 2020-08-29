Son dakika! İsrail'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 906'ya yükseldi - Son Dakika

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 906'ya yükselirken, vaka sayısı 113 bini aştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 12 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 906'ya ulaştığı, 1831 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 113 bin 465'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada hastalardan 438'inin durumunun ağır olduğu, 92 bin 104 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Kovid-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunmuştu.