Son dakika haber: İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haber: İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

Son dakika haberine göre İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantinaya rağmen salgınla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteriler düzenlendi.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantinaya rağmen salgınla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteriler düzenlendi.

Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, on binlerce kişi başkent Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu farklı kentlerde Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteri düzenledi.

Gösterilere müdahale eden İsrail polisinin, Tel Aviv ve Kfar Saba kentlerinde 13 eylemciyi gözaltına aldığı ve bir kadın göstericiye karşı sertlik uyguladığı aktarıldı.

Hayfa kentinde ise Netanyahu yanlıları, protestoculara havai fişek atarak tepki gösterdi.

Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde ise göstericilerin, karantina nedeniyle ikamet yerlerinden fazla uzaklaşmamaya dikkat ettiği kaydedildi.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20'yi geçtiği İsrail'de 4 ayı aşkın süredir, "salgın sürecini kötü yönettiği" ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

Son dakika haber: İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor
Son dakika haber: İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor
Son dakika haber: İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor
Son dakika haber: İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

Yediot Ahronot, Tel Aviv, Başbakan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 23:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - Son Dakika

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