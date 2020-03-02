Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun partisi seçimi kazandı - Son Dakika

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Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun partisi seçimi kazandı
22 dakika önce
Son dakika: İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:14
Partilerin hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğu bir türlü elde edemediği İsrail'de üst üste üçüncü seçim yapıldı. İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu.
SAĞ BLOKUN HÜKÜMETİ KURMAK İÇİN 1 SANDALYEYE İHTİYACI VAR
İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre 60 milletvekiline ulaşan Netanyahu liderliğindeki sağ blokun hükümeti kurmak için 1 sandalyeye ihtiyacı var.
TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI
İlk sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasından sonra Netanyahu, Twitter üzerinden teşekkür mesajı yayımlandı.
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