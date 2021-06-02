İsrail'de Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi (Ra'am) ve 7 parti Binyamin Netanyahu karşıtı koalisyon hükümeti kurmayı kabul ettiğini duyurdu.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ra'am Partisi, merkezdeki Gelecek Var Partisi (Yesh Atid) lideri Yair Lapid'in yürüttüğü koalisyona katılacaklarını açıkladı. Böylece, İsrail'de 12 yıldır başbakanlık yapan Binyamin Netanyahu'nun olmadığı bir hükümetin kurulma olasılığı güçlendi.İsrail'de milliyetçi Naftali Bennett koalisyon hükümetinin başbakanı olacak.
İsrail'de 23 Mart'ta düzenlenen erken genel seçimde hiçbir parti, hükümeti kurmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşamadı.
Cumhurbaşkanı Rivlin, ilk önce Başbakan Benjamin Netanyahu'yu koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirildi.
Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından hükümeti kurma görevi muhalefet lideri Yair Lapid'e verildi.
Ülkede son iki yıl içinde 4'üncü kez erken genel seçime gidildi.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı - Son Dakika