İsrail'de silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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İsrail'de silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

27.03.2022 22:38

İsrail'in Hadera şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail'in Hadera şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail'in Hadera kentinde kimliği belirsiz 2 saldırgan otomatik silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında 3 polis memurunun olduğu ifade edilirken, 4 yaralının durumunun ise ağır olduğu aktarıldı. ZAKA Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırganların güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, saldırganların bölgede bulunan bir grup gizli polis tarafından kısa bir çatışmanın ardından etkisiz hale getirildiği aktarıldı. İsrail basınında yer alan haberlerde ise, hayatını kaybeden 2 kişinin polis memuru olduğu ifade edilerek, güvenlik güçlerinin olayı terörizm olarak değerlendirdiği aktarıldı.

(İHA)

İsrail'de silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail'de silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail'de silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İsrail'de silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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