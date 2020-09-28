İsrail'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 49 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 230 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedavisi gören 49 hastanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1499'a ulaştığı, 4 bin 252 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 233 bin 118'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 763'nün durumunun ağır olduğu, 164 bin 980 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Netanyahu'dan 1500 ağır hastaya hazırlıklı olun mesajı

Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu, hastanelerin 1 Ekim'den itibaren Kovid-19 virüsü taşıyan 1500 ağır hastanın tedavisine hazırlıklı olması için gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdi.

İkinci dalganın etkisi altındaki İsrail'de vakalardaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den itibaren 3 haftalık karantina uygulanmasına karar verilmişti.