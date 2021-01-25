Son dakika: İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudilerin karantina karşıtı gösterileri artarak sürüyor - Son Dakika

Son dakika: İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudilerin karantina karşıtı gösterileri artarak sürüyor

25.01.2021 17:35
Son dakika: İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudilerin karantina karşıtı gösterileri artarak sürüyor, System.String[]

Son dakika haberleri... İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 27 Aralık'tan bu yana uygulanan karantinaya karşı düzenledikleri protestolar artarak devam ederken, çıkan olaylarda 4 polis yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 27 Aralık'tan bu yana uygulanan karantinaya karşı düzenledikleri protestolar artarak devam ederken, çıkan olaylarda 4 polis yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Başta Batı Kudüs yakınındaki Beyt Şems kenti olmak üzere Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde Kovid-19 karantinası karşıtı gösteriler bugün de sürdü.

Beyt Şems'de karantina uygulamalarına tepki gösteren Ultra-Ortodoks Yahudiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Polisten yapılan açıklamada, yaşanan arbede 4 polisin yaralandığı, 3 göstericinin de gözaltına alındığı belirtildi.

AA ekibinin aracına yumurtalı saldırı

Öte yandan Batı Kudüs'te Ultra-Ortodoksların yoğun olarak yaşadığı mahallelerde de bazı çöp konteynerlerinin ateşe verildiği görüldü.

Batı Kudüs'teki Ultra-Ortodoks mahallelerde durumu görüntülemeye çalışan AA ekibinin aracına bazı kişilerce yumurta atıldı.

Dün de yine Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı Bney Brak kentindeki protestolarda bir halk otobüsü ateşe verilmişti.

Çıkan olayların ardından 4 gösterici gözaltına alınmıştı.

Ultra-Ortodoks Yahudiler, karantina önlemlerinin kaldırılmasını ve Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitime yeniden başlanmasını talep ediyor.

İsrail'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında 27 Aralık 2020'den bu yana karantina uygulanıyor.

Ultra Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor.

Harediler, laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren okullara devam ediyor.

Ortodoks, Aralık, İsrail, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudilerin karantina karşıtı gösterileri artarak sürüyor - Son Dakika


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