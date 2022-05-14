Son dakika... İsrail'den Filistinli gazetecinin cenazesindeki polislere soruşturma - Son Dakika
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Son dakika... İsrail'den Filistinli gazetecinin cenazesindeki polislere soruşturma

14.05.2022 18:55
Son dakika... İsrail'den Filistinli gazetecinin cenazesindeki polislere soruşturma

Edinilen son dakika haberine göre İsrail, dün Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh'in cenaze konvoyuna saldıran İsrail polislerine soruşturma açılacağını duyurdu.

İsrail, dün Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh'in cenaze konvoyuna saldıran İsrail polislerine soruşturma açılacağını duyurdu.

Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh geçtiğimiz Çarşamba günü Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybetmiş, dün de düzenlenen cenaze töreninde İsrail güçleri bu kez gazetecinin cenaze konvoyuna saldırmıştı. İsrail, bugün İsrail güçleri tarafından öldürülen gazetecinin cenazesine saldıran ve Kudüs'teki tören sırasında tabutu düşürmelerine neden olan polisler hakkında soruşturma açılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "İsrail, polis memurlarını destekliyor, ancak yaşanan bu olaydan dersler de çıkarılacak. İsrail polisi, yüzlerce isyancı töreni sabote etmeye ve polise zarar vermeye çalıştıkları için güç kullanmak zorunda kaldı" denildi.

Blinken'dan da kınama gelmişti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aynı zamanda ABD vatandaşı olan Abu Akleh'in cenaze konvoyuna izinsiz giren İsrail polisinin görüntülerinden rahatsız olduğunu dile getirerek, "Her aile, sevdiklerini onurlu ve engelsiz bir şekilde uğurlamayı hak eder" ifadelerini kullanmıştı. - TEL AVİV

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Biden İsrail tarafından öldürülen gazeteci hakkında konuştu: Soruşturulması gerekiyor Biden İsrail tarafından öldürülen gazeteci hakkında konuştu: Soruşturulması gerekiyor Blinken: İsrail polisinin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz girdiği görüntülerden rahatsızız Blinken: İsrail polisinin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz girdiği görüntülerden rahatsızız

Tam Gemi Şok Denemeleri, Batı Şeria, Cenaze, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... İsrail'den Filistinli gazetecinin cenazesindeki polislere soruşturma - Son Dakika


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